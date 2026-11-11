La Asociación de Usuarios del Agua solicitó ser incorporada al Comité Regional de Emergencia ante el peligro de inundaciones y huaicos por el Fenómeno El Niño. Su presidente, Orlando Janampa, señaló que buscan participar en las acciones de prevención y respuesta mediante brigadas ciudadanas que trabajen junto a las autoridades.

Por la prevención

El dirigente explicó que el pedido fue abordado durante una nueva reunión multisectorial, en la que participaron representantes de mercados, juntas vecinales y sindicatos de transportistas. Advirtió que existen sectores vulnerables que todavía necesitan trabajos de mitigación y recordó que varias zonas del río Ica permanecen expuestas ante posibles crecidas.

Janampa expresó su preocupación por la falta de sensibilización de los vecinos, especialmente en los sectores comprendidos entre San Juan y Ocucaje. “No hay una sensibilización directa al ciudadano que diga: párate, infórmate y acciona”, manifestó, al advertir que algunas personas estarían realizando acciones inadecuadas para evacuar el agua.

La asociación plantea que sus dirigentes y representantes vecinales reciban capacitación para convertirse en brigadistas y promotores de prevención dentro de sus comunidades. “Queremos ser un equipo que sabemos dónde está nuestra área de atención o nuestra área de influencia”, sostuvo Janampa, quien busca establecer una comunicación directa con los responsables de Defensa Civil.

Asimismo, recordó que en septiembre realizaron un encuentro ciudadano con Emapica, en el que se capacitó a 22 personas como brigadistas. Sin embargo, cuestionó que posteriormente no hayan sido convocados para continuar con estas acciones. “De ahí nunca más nos llamó Emapica”, señaló el representante.

Finalmente, Janampa anunció que el próximo 18 de noviembre presentarán un memorial ante la Municipalidad Provincial de Ica y el GORE Ica, respaldado por dirigentes y ciudadanos de distintos sectores. La iniciativa busca formalizar su incorporación a las acciones de emergencia y establecer compromisos para fortalecer la prevención y respuesta ante posibles desastres.

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