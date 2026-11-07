La actividad agrícola de la región Ica enfrenta un escenario de riesgo ante la posible intensificación de las lluvias por el Fenómeno El Niño. Según un análisis de la Red de Estudios para el Desarrollo, casi nueve de cada diez hectáreas cultivadas en el departamento se encuentran en zonas de alto o muy alto riesgo de inundaciones y huaicos, situación que amenaza la producción y los ingresos de miles de familias que dependen del campo.

Pérdidas agrícolas

Los antecedentes recientes evidencian la magnitud de estas afectaciones. En febrero de 2026, el desborde del río Ica arrasó 240 hectáreas de cultivos en el distrito de Ocucaje, perjudicando plantaciones de granada, uva y espárrago. En la provincia de Pisco, las inundaciones también ocasionaron daños en cultivos de maíz, algodón y frutales, según información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Ica).

La amenaza no se limita a las inundaciones, ya que el incremento de las temperaturas también puede perjudicar las cosechas. Entre los cultivos más expuestos se encuentran la uva, el arándano, el espárrago y la palta. La preocupación es mayor debido a la importancia de la actividad agroexportadora en la región, que concentra cerca del 52 % de la producción nacional de uva, de acuerdo con las referencias citadas por la Red de Estudios para el Desarrollo.

Los eventos climáticos anteriores también dejaron importantes pérdidas en el sector agrícola. Durante el Fenómeno El Niño Costero de 2017 se perdieron 3.660 hectáreas de cultivos y otras 2.942 resultaron afectadas. Posteriormente, en 2023, el ciclón Yaku ocasionó daños en otras 273 hectáreas en la provincia de Chincha. Estas afectaciones no solo representan pérdidas de producción, sino también una amenaza para los ingresos de los agricultores y sus familias.

A este escenario se suma el retraso de obras de prevención. Según la información difundida, los trabajos en la quebrada Cansas registran un avance del 53 %, mientras que todavía existen 25 puntos críticos pendientes de intervención. Estas zonas representarían un riesgo para aproximadamente 4.900 personas y sus cultivos, de acuerdo con información de la Autoridad Nacional de Infraestructura y la Contraloría General de la República.

Frente a este panorama, la Red de Estudios para el Desarrollo plantea acelerar las obras pendientes, limpiar y monitorear las zonas vulnerables y mejorar la preparación de los agricultores ante posibles eventos climáticos. También destaca la importancia de fortalecer los sistemas de riego, conservar los suelos y adoptar prácticas agrícolas más resistentes para reducir las pérdidas que podrían ocasionar las lluvias intensas y el aumento de las temperaturas.

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