La madrugada del lunes, un nuevo atentado criminal estremeció a la ciudad de Ica. Desconocidos colocaron artefactos explosivos en el frontis de una vivienda ubicada en la intersección de la calle Urubamba con la avenida Maurtua, generando serios daños materiales y dejando en pánico a la familia Ortiz Carrasco, integrada por cinco personas, quienes aseguran no entender las razones del ataque.

Atentado explosivo

De acuerdo con testigos, la noche anterior un sujeto con mochila y capucha fue visto merodeando por largo tiempo la zona, lo que genera sospechas de su implicancia en el hecho. Se presume que los delincuentes utilizaron hasta tres cartuchos de explosivos de fabricación casera, aunque uno de ellos no llegó a detonar.

La familia, dedicada al comercio, descartó haber recibido amenazas y sospecha que el ataque pudo haberse tratado de una confusión. “Tal vez no era para nosotros, quizá se equivocaron de casa”, manifestaron entre el miedo y la incertidumbre. Los residentes aseguran que viven ahora atemorizados por la posibilidad de un nuevo atentado.

Al lugar acudió personal de criminalística de la Policía Nacional para recoger muestras y determinar el tipo de explosivo empleado. Sin embargo, los vecinos denunciaron que, pese a la cercanía de un puesto policial a pocos metros del ataque, este permanecía cerrado y no hubo respuesta inmediata al violento hecho.

VIDEO RECOMENDADO