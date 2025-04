Los bomberos de la región Ica afrontan una situación precaria en cuanto a equipos de protección personal e infraestructura. La realidad no es distinta en la Compañía de Bomberos N° 193 Brig. CBP. César Francisco Fonseca Gonzales (La Tinguiña), que atiende emergencias con trajes y overoles de más de una década y media de antigüedad, además ingresan a incendios sin oxígeno, exponiéndose a la inhalación masiva de humo y generando riesgo para su vida.

En el abandono

La subteniente y primera jefa de la Compañía de Bomberos de La Tinguiña, Noelia Arnada, expuso que afrontan una necesidad preocupante de equipos de protección que tienen una antigüedad de hasta 15 años, por lo que utilizan equipos con el ciclo de vida cumplido.

“Actualmente los bomberos no tenemos equipos, los trajes tienen más de 15 años de antigüedad. Salimos con botas rotas, pantalones que tienen 20 años, estos trajes fueron donados desde Estado Unidos al Perú, en otros países tiene duración de 2 a 5 años y lo mandan a Perú, donde por obligación lo usamos 15 años más”, declaró.

En la misma línea, explicó que es de suma urgencia la renovación de equipos, (trajes, botas, overoles, cascos, lentes, traje encapsulado, etc.). Señaló que se viene enviando a los bomberos a emergencias, prácticamente como a una guerra sin armas. Los hombres de rojo además atienden incendios sin el equipo de oxígeno, lo que genera el peligro de que los bomberos inhalen el humo, dañando sus pulmones e incluso les podría generar la enfermedad del cáncer.

“Entramos a incendios sin mascarilla, porque inhalamos los humos tóxicos que nos puede producir cáncer. Somos la única compañía en el distrito de La Tinguiña y no podemos pedir a otros distritos, porque no somos su jurisdicción, pero sin embargo nosotros apoyamos a toda la provincia de Ica, desde Ocucaje, Santiago y otros”, dijo.

la Compañía de Bomberos N° 193 Brig. CBP. Cesar Francisco Fonseca Gonzales (La Tinguiña), ganó el Presupuesto Participativo en el año 2023, con un monto por encima de los 485 mil soles que la Municipalidad Distrital de La Tinguiña debe destinar para los equipos de protección y otras necesidades. La gestión municipal hasta la fecha no ha concretado la disposición del monto a favor de los bomberos.

“A veces no hay personal y pedimos apoyo a la Compañía 22 o a la 171. Un equipo de protección está valorizado entre 20 a 25 mil soles, un equipo con tanque de aire comprimido costará 50 mil soles, es un promedio. También necesitamos una compresora porque la de Ica está malogrado y eso cuesta 5 mil dólares. Por el momento no usamos oxígeno y el bombero entra al incendio sin oxígeno, es la realidad en las 3 compañías., Los bomberos estamos expuestos a malograrnos los pulmones. No contamos con el aire comprimido, pero tenemos que ingresar a rescatar a personas, porque son vidas humanas”, añadió la subteniente.

La compañía de La Tinguiña, además tiene una infraestructura que tiene por encima de los 80 años de antigüedad. “Vinieron los de defensa civil y nos dijeron que no podemos estar acá, porque no es habitable, porque en cualquier momento se nos cae y esto no tiene columnas”, finalizó.

