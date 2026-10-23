Un brutal accidente de tránsito registrado la noche del 21 de octubre en la carretera Panamericana Sur, a la altura del sector de Garganto, en el distrito de Los Aquijes, dejó dos personas gravemente heridas luego de que una camioneta blanca y un camión de carga colisionaran frontalmente.

La emergencia provocó severos daños materiales en la camioneta de placa CAU-563, perteneciente a la empresa Inversiones Peruana JPG, donde iban a bordo dos personas que quedaron heridas y fueron identificadas como Edgar de la Cruz Cari, conductor de la camioneta, y Linda Mayte de la Cruz Manzilla, su acompañante. Ambos quedaron atrapados dentro de la unidad debido a la fuerza del impacto, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo General de Bomberos para liberarlos y brindarles los primeros auxilios. Posteriormente, fueron trasladados de emergencia en una ambulancia al Hospital Regional de Ica.

Hallan latas de cerveza

En el accidente también estuvo involucrado un camión de color azul perteneciente a la empresa Samka, de placa BMW-763, conducido por Adrián Pilares Vivanco. Según la versión proporcionada por el conductor del vehículo de carga pesada, la camioneta habría invadido el carril contrario antes de producirse la colisión frontal.

Tras el choque, también se reportó el hallazgo de latas y botellas de cerveza en el interior de la camioneta siniestrada, por lo que se presume que el conductor manejaba en estado de ebriedad.

La emergencia movilizó al personal de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Los Aquijes, que acudió al lugar luego de recibir la alerta del Centro de Comunicaciones (CECOM). Los agentes brindaron apoyo a los bomberos y al personal de la ambulancia durante las labores de rescate y atención de los heridos.

Asimismo, en coordinación con efectivos de la Comisaría de Los Aquijes, el personal de Serenazgo colaboró en el despeje de la zona y en el retiro de uno de los vehículos involucrados hacia un costado de la carretera, con el propósito de facilitar la circulación y contribuir al restablecimiento del tránsito vehicular en este tramo de la Panamericana Sur.

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