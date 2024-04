La doctora Cecilia Paquita Uribe Quiroz continúa siendo la rectora de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, ello desde el registro de su firma en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), desde el 21 de noviembre del 2023, fecha en que la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la Sunedu la oficializará en el cargo.

Respaldo en el cargo

Ante ello, la rectora de la UNICA, Dra. Cecilia Paquita Uribe Quiroz, lamentó que aún existan profesionales, docentes e inclusive doctores que con apetitos personales y económicos busquen perpetrarse con el sillón rectoral, lo que generaría nuevamente inestabilidad en la primera casa superior de estudios de la región iqueña, que tiene meses conducida bajo la legalidad.

“Estamos sufriendo una serie de imputaciones, yo no me opongo en entregar el cargo, siempre y cuando sea legal, estoy inscrita en Sunedu, soy la rectora de la universidad. Existe un proceso judicial, pero el problema no es con la universidad, es con la Sunedu que al final tendrá que tomar la decisión correcta. Invitó a la población y comunidad universitaria que ingresen a la web de Sunedu y comprueben que la firma registrada es de Cecilia Paquita Uribe Quiroz, entonces yo quiero que la comunidad este tranquila, soy una mujer que trabajo, estoy acostumbrada a luchar por mis ideales y sobre todo ahora a luchar por la legalidad que debe tener la universidad frente a estas situaciones donde hay personas involucradas en que la universidad no avance, solo existen apetitos personales y económicos que coadyuvan a que las personas sigan actuando de esta forma”, declaró Uribe Quiroz.

En la misma línea, sentenció el accionar del pasado 3 de marzo del 2024, cuando sujetos desconocidos, con apoyo de docentes universitarios y otros, ingresaron junto a la doctora Ana María Kuroki de Kawata, quien intentó tomar el rectorado de la UNICA, ubicado en la avenida Ayabaca. En esa fecha se violentaron las cerraduras de las puertas e inclusive se lacraron algunos ambientes.

“Fuimos víctimas de ciertas personas, docentes que ingresaron de forma intempestiva, aduciendo de que ella es la rectora, y si la doctora Ana María Kuroki se cree que es la rectora pues que vaya a la Sunedu y que emplace a la Sunedu, no que venga a romper y forcejear las puertas de la universidad y querer entrar sorprendiendo a las personas”, enfatizó.

Proceso judicial

En tanto, el asesor del rectorado de la UNICA, Mario Bonifaz, indicó que la Dra. Ana María Kuroki de Kawata fue “prácticamente destituida del cargo” por el Consejo Universitario, por violentar la Ley Universitaria y el Estatuto Universitario, por ello Sunedu procedió a registrar la firma de Cecilia Paquita Uribe Quiroz como rectora de la Universidad San Luis Gonzaga, sin embargo, se presentó un recurso de apelación, el mismo que fue declarado improcedente por la máxima autoridad universitaria a nivel nacional el 15 de enero del 2024. Posterior a ello, la exrectora de la UNICA quiso retornar al poder con un recurso de amparo ante el Noveno Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.

“La doctora Kuroki, el 4 de febrero, plantea un recurso de amparo, ella como demandante y Sunedu como parte demandada, y luego una medida cautelar y posteriormente solicita al Noveno Juzgado que notificará vía exhorto al Poder Judicial de Ica y es así como este exhorto llega al Juzgado Civil de Ica, que es absuelto el 1 de marzo del 2024, y en la absolución el juez considera que esta medida cautelar con respecto a la universidad es inaplicable”, declaró.

Señaló entre las razones se debe a que la demanda es en contra de Sunedu y no involucra a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, asimismo como pretensiones se pide la nulidad de una resolución emitida por Sunedu, se inscriba la firma de Kuroki en el cargo de rectora, acciones que no son competencia de la UNICA, asimismo un descerraje, sin embargo, no se especifica si es hacia Sunedu o algún ambiente de la universidad iqueña.

”El juez Benjamín Galdos Gamero sencillamente devuelve el exhorto al Noveno Juzgado y le dice lo que me están enviando es inaplicable porque la universidad no es demandada y las pretensiones no son competencias de esta universidad. El expediente ha retornado en su totalidad a Lima y la audiencia será el 14 de mayo del 2024 y ahí se verá las razones porque en realidad los fundamentos de esta acción de amparo carecen de sustento legal, ya que Kuroki está utilizando documentos falsos para sustentar el requerimiento de esa garantía constitucional”, finalizó.

