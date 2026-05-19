En el marco de su vigésimo segundo aniversario, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga desarrolló una serie de actividades académicas, culturales y protocolares que reunieron a la comunidad universitaria.

Formación profesional

Uno de los eventos centrales fue la elección y coronación de Miss Facultad 2026, realizada el viernes 15 de mayo. La ceremonia destacó por su ambiente de celebración, elegancia y participación estudiantil, donde las representantes de las tres escuelas profesionales demostraron talento, seguridad y compromiso con la identidad universitaria. La corona fue otorgada a la estudiante Paola Dellan Pérez, quien asumió el título de Miss Facultad 2026, en reconocimiento a su desempeño y presencia durante la gala.

Las actividades continuaron el domingo 17 de mayo con el desfile institucional e izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza de Armas de Ica, ceremonia que reafirmó los valores cívicos y el sentido de pertenencia de la comunidad universitaria. El acto contó con la participación de estudiantes, docentes y autoridades.

Como parte del programa conmemorativo, también se desarrolló un ciclo de conferencias magistrales dirigido a las tres escuelas profesionales de la facultad. El evento reunió a especialistas nacionales e internacionales que abordaron temas vinculados a la comunicación, el turismo sostenible y la investigación arqueológica.

Entre los ponentes destacó el Mg. Hugo Aguirre Castañeda, quien expuso sobre los aportes de la comunicación en el fortalecimiento de la cultura. Asimismo, el Mg. Juan C. Heaton Alfaro presentó una ponencia sobre gobernanza turística sostenible y modelos de gestión aplicados al desarrollo del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina.

Finalmente, el Dr. Pieter Van Dalen Luna abordó recientes investigaciones arqueológicas en el complejo Cajamarquilla, aportando nuevos datos para la comprensión de los periodos culturales prehispánicos del Valle de Lima.

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