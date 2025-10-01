Con el propósito de promover en las familias estilos de vida saludables como incorporar una dieta sana y realizar actividad física regular para prevenir enfermedades cardiovasculares, EsSalud Ica, celebró el “Día Mundial del Corazón”, llevando a cabo una campaña de salud preventiva.

Atención profesional

Durante la jornada se brindó al público asistente, servicios médicos como: tamizaje de hipertensión, diabetes, medición de los niveles de colesterol, glucosa, presión arterial, cálculo de índice de la masa corporal y perímetro abdominal. Asimismo, atención psicológica, antropometría, medicina general y consejería nutricional.

Entre los cambios en el estilo de vida que promovieron los profesionales de Salud: realizar al menos 30 minutos de actividad física, disminuir el consumo de sal, azúcar, bebidas azucaradas y grasas. Además, evitar el consumo de alcohol y tabaco e incrementar en la dieta, frutas, verduras, pescado y agua pura.

El gerente de EsSalud Ica, Dr. Roberto Almeida Donaire, señaló. “Nuestro objetivo es reducir la incidencia de enfermedades cardiovasculares en Ica, y esta campaña es un paso firme hacia esa meta.”

