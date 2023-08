El Colegio Médico de Ica, estaría afrontando su mayor problema, ya que, a fines del mes pasado, el Gobierno Regional de Ica, ha dispuesto la extinción de la afectación en uso del amplio terreno donde se ubica su sede institucional por incumplimiento de la finalidad.

Reversión de uso

El 7 de agosto del 2023, el gerente regional de Administración y Finanzas del GORE Ica, Luis Condori informó que tras inspecciones oculares se determinó que dicho colegio profesional incumplía el propósito dado para la afectación en uso, como centro de estudios, laboratorio, centro de asistencia médica-social, “Para no cometer el acto de omisión de funciones, nos regimos a la directiva 005-2021, SBN. De acuerdo a la tasación la compra venta debe ser por más de 10 millones de soles en un plazo máximo de tres años, otra opción es el alquiler”, declaró.

En esa misma fecha, el director regional de Salud, Víctor Montalvo, dijo que las vías administrativas fueron agotadas, por ello se envió una comisión a la capital Lima, estableciendo un diálogo con el decano nacional del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo Aréstegui, “El decano nacional ha manifestado que no tenía pleno conocimiento de todas las acciones que se estaban tomando respecto a los tiempos y la voluntad de poder hacer la compra del terreno donde se encuentra el colegio en Ica”, agregó.

Piden comprar predio

El decano del Consejo Regional IX del Colegio Médico del Perú, Luis Felipe Muñante Aparcana señaló que el decano nacional está al tanto de todos los trámites documentarios del colegio profesional iqueño. Enfatizó que el GORE Ica, el 17 de julio de este año, con oficio N°538-2023-GORE-GRAF/SPPA, puso en conocimiento al Consejo Regional, el valor del terreno por 10 millones 265 mil 936 soles y que fue comunicado al Colegio Médico del Perú, para la compra venta, sin embargo una semana después, la entidad regional, mediante Resolución Gerencial Regional N°171-2023-GORE-ICA/GGR (25 de julio), dispuso la reversión de la afectación en uso del predio de 3580 m2, que está ubicado en calle Los Nardos E-02, en la urbanización San Isidro .

“El año pasado el Consejo Regional IX del Colegio Médico del Perú cumplió 50 años y tenemos más de 40 años en este lugar, somos más de 2 mil colegiados y casi el 90% desconocía que el terreno no es propio, nos causa indignación que no sea aún de propiedad del colegio, se iniciaron los trámites para el saneamiento desde el 2010 pero no hubo seguimiento”, declaró.

Explicó que en el 2010, se solicitó al GORE Ica, la formalización de la propiedad y la donación del mismo, luego en el 2011 se pidió también que se formalicé la posesión definitiva del terreno, a fin de cumplir con los requerimientos de la SUNAT y Registros Públicos (declaratoria de fábrica), y en abril del 2021, el GORE realizó una inspección ocular en las instalaciones del colegio profesional.

Desde el 2022, la actual gestión a cargo de Muñante Aparcana, remitió la carta N°12-D-CR-IX-CMP-2022, solicitando al GORE Ica, la situación física del inmueble. Luego en febrero del 2022, el GORE Ica emite un informe donde detalla que “hay ambientes destinados para almacén de sillas y mesas, dos ambientes, uno usado como archivo y el otro destinado para implementar un consultorio médico social y del laboratorio, las áreas deportivas, usadas como gimnasio en alquiler, no cuentan con estudios de investigación, la biblioteca se encuentra en el decanato, el pabellón se alquila solo a los agremiados del colegio”, se lee en el documento.

El 18 de marzo del 2022, el Consejo Regional IX del CMP, solicita al GORE Ica la compra venta directa del predio y posteriormente mediante carta N° 171-D-CR-IX-ICACMP-2023, remite la documentación requerida para la compra venta. “A fines del 2021 hay una tasación y ponen el precio por casi 6 millones de soles. En el 2022 se enviaron documentos para la compra venta y se dio las facilidades para las inspecciones oculares, inclusive acudían funcionarios con actitud intimidatoria diciendo si ustedes no lo compran otro postor lo puede comprar. En julio nos llegó la tasación por más de S/10 millones y una semana después se publicó la resolución de reversión en cesión de uso y esos no son buenos términos, porque nuestra intención es la compra del predio”, añadió el decano del Colegio Médico en Ica.

Finalmente dijo que brindan consultorio médico gratuito, campañas de salud, taller gratis a trabajadores de salud, además las instalaciones son usadas por una sinfónica de niños de escasos recursos económicos, talleres para adultos mayores, capacitación a profesionales de la salud y agentes comunitarios, charla de antibioticoterapia, campaña de vacunación y otros.

