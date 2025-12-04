Una mujer de 63 años identificada como Norma Alicia Conde Choque perdió la vida la noche del 2 de diciembre mientras caminaba por la transitada avenida San Martín, en el cruce con Abraham Valdelomar, en la provincia de Ica.

Repentino deceso

Según testigos, la señora Conde —reconocida en la zona por dedicarse a la venta de golosinas y comida— se desplomó repentinamente alrededor de las 8:00 p. m. Vecinos alertaron de inmediato al Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), pero al llegar al lugar solo pudieron confirmar su fallecimiento. La primera hipótesis apunta a un paro cardíaco.

El cuerpo fue trasladado a la morgue central de Ica, mientras que su hermana, también adulta mayor, pidió el apoyo de la ciudadanía para poder costear los gastos de sepultura, ya que atraviesan una difícil situación económica.

Vecinos de la urbanización Santa Rosa del Palmar expresaron su pesar por lo ocurrido y solicitaron la intervención de la Beneficencia de Ica, para facilitar los trámites funerarios.

