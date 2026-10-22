Una nueva intervención en favor de la vida fue protagonizada por los bomberos voluntarios de la Benemérita y Centenaria Compañía de Bomberos Salvadora Ica B-22, quienes realizaron el rescate de un animal que había caído a un pozo, en una emergencia que requirió la aplicación de sus conocimientos y habilidades para desarrollar las maniobras de salvamento de manera segura.

Destacado rescate

De acuerdo con la información difundida por la compañía, su personal acudió para atender la situación y ejecutar las labores necesarias para rescatar al animal, demostrando su vocación de servicio y compromiso con la protección de la vida en todas sus formas.

La institución destacó que este tipo de intervenciones también forma parte de las labores que realizan sus integrantes, quienes atienden diferentes emergencias y brindan apoyo a la comunidad cuando se requiere su presencia.

A través de esta acción, la Salvadora Ica B-22 reafirmó su compromiso de continuar al servicio de la población iqueña, resaltando que su labor no solo está orientada a responder ante emergencias que involucran a personas, sino también a proteger a los animales que se encuentran en situaciones de peligro.

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