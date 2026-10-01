La situación de cerca de 30 perros rescatados ha generado preocupación entre integrantes de colectivos animalistas y vecinos del pueblo joven Señor de Luren, en Ica. Romina Taipe, responsable del refugio Patitas de Apoyo, pidió a las autoridades municipales revisar las medidas que podrían obligarla a retirar a los animales que actualmente permanecen bajo su cuidado.

Rescatista animal

Según explicó la rescatista, parte de los animales permanece temporalmente en el domicilio donde vive con su familia. Taipe señaló que lleva aproximadamente dos años y medio realizando labores de rescate y que comenzó atendiendo a un solo perro, hasta llegar actualmente a cerca de 30 animales, muchos de ellos encontrados en situación de abandono, con heridas o enfermedades.

El conflicto surgió después de una serie de reclamos de una vecina por la presencia de los animales. Taipe manifestó que posteriormente personal del área de Sanidad de la Municipalidad Provincial de Ica acudió a su vivienda para verificar las condiciones en las que se encontraban los perros. La rescatista sostiene que durante una primera inspección se constató que los animales estaban en buenas condiciones y que presentó sus carnés de vacunación y documentación relacionada con la atención veterinaria.

Uno de los principales puntos de controversia está relacionado con la cantidad de animales que pueden permanecer en una vivienda. Taipe afirma que desde la municipalidad le comunicaron que existiría una disposición que limita a tres perros la tenencia en un domicilio, situación que, según señala, la dejaría sin una alternativa para mantener temporalmente a los animales rescatados. La rescatista cuestionó que se plantee el retiro de los perros sin indicarle un lugar al cual pueda trasladarlos.

Asimismo permitió observar los espacios donde permanecen los animales y sostuvo que realiza labores permanentes de limpieza. También mostró medicamentos utilizados para atender a algunos perros y explicó que cuenta con el respaldo de familiares y de profesionales veterinarios para mantener bajo tratamiento a los animales que presentan problemas de salud.

La rescatista puso como ejemplo a Salvador, un perro encontrado en el distrito de Pueblo Nuevo con graves heridas en la cabeza y que, según relató, perdió una oreja como consecuencia de su estado anterior. También mencionó los casos de otros animales como Coco y Valentino, quienes requieren atención y cuidados antes de poder ser entregados en adopción.

Explicó que el objetivo del refugio es recuperar a los animales para luego darlos en adopción responsable. Aseguró que no recoge perros de manera indiscriminada, sino que atiende principalmente casos de abandono o animales encontrados en condiciones críticas. Para financiar los tratamientos, alimentación y otros gastos, señaló que realiza actividades como venta de alimentos y productos, además de solicitar apoyo a personas que conocen su trabajo.

En ese sentido, hizo un llamado al alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes, y a los regidores para que se genere un espacio de diálogo y se analice la situación de los refugios temporales. Su pedido, según expresó, es encontrar una alternativa que permita cumplir las disposiciones municipales sin dejar en situación de desamparo a los animales que actualmente se encuentran bajo tratamiento o en proceso de recuperación.

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