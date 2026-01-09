Un aparatoso accidente de tránsito se registró en el distrito de Subtanjalla, provincia de Ica, que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y un conductor detenido por presunta conducción en estado de ebriedad. El hecho se registró en la Panamericana Sur, cerca del acceso al caserío Buenos Aires, en las inmediaciones del estadio local.

Brutal impacto

Según información policial, una camioneta Peugeot de color verde olivo terminó incrustada contra un tráiler que se encontraba detenido en la vía. El vehículo menor era manejado por Óscar Eli Mendoza Cubas, de 40 años, quien circulaba en sentido norte–sur cuando se produjo la colisión. La violencia del impacto destrozó por completo la parte frontal de la camioneta.

Pese a la magnitud del choque, el conductor sobrevivió gracias al sistema de seguridad del vehículo, cuyo airbag se activó de inmediato, evitando consecuencias fatales. El tráiler involucrado pertenece a la empresa Rubel Acosta Zambrano EIRL.

Agentes de la Policía Nacional y personal de serenazgo acudieron rápidamente para atender la emergencia y realizar las primeras diligencias. Tras las evaluaciones correspondientes, Mendoza Cubas fue intervenido y quedó en calidad de detenido por un presunto delito contra la seguridad pública, al haber conducido en presunto estado de ebriedad.

VIDEO RECOMENDADO