Un grave accidente de tránsito se registró la madrugada de ayer, alrededor de la 1:40 a.m., a la altura del sector conocido como El Álamo, cerca de las instalaciones de Electro Dunas, en la Panamericana Sur. Una mototaxi impactó violentamente contra la parte trasera de un microbús que permanecía estacionado en la vía.

Brutal siniestro

El conductor de la mototaxi, identificado como Genaro Vladimir Jayo Cusiatado, de 25 años, resultó con graves heridas de consideración tras la colisión. La unidad siniestrada, una mototaxi marca Bajaj, modelo Re Autoriksha Torito 2T, color rojo y de placa 7166-MA, quedó completamente destrozada en su parte delantera.

Según información preliminar, el microbús involucrado, marca Asia, modelo AM808, color marrón con franjas amarillas y blancas, de placa B2Y-763; pertenecería a Sharles Javier Vega Huarcaya, de acuerdo con los registros vehiculares. Testigos indicaron que el vehículo se encontraba estacionado sin luces de emergencia activadas, aunque este hecho aún está siendo verificado por las autoridades.

Tras el fuerte impacto, Jayo Cusiatado quedó atrapado entre los fierros retorcidos del vehículo. Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a bordo de la unidad CBP-1235, tuvo que emplear herramientas de rescate para liberarlo y posteriormente trasladarlo al Hospital Regional de Ica, donde fue ingresado al área de emergencias.

De manera extraoficial, se conoció que un examen de alcoholemia habría arrojado un resultado de 1.70 gramos de alcohol en sangre, lo que plantea la hipótesis de que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

Horas después del siniestro, la mototaxi fue retirada de la vía. En el lugar se observó la carrocería totalmente destrozada, con el timón y las luces desprendidas, y un derrame de líquido inflamable en la zona.

Las investigaciones continúan a cargo de la Policía Nacional para determinar las causas exactas del accidente y las posibles responsabilidades.

Cabe señalar que, un nivel de 1.70 gramos de alcohol por litro de sangre es extremadamente alto, superando ampliamente los límites legales para conducir. Los efectos incluyen grave deterioro del juicio, dificultad para hablar y caminar, y el riesgo de pérdida de conciencia. En la conducción supera el límite legal permitido para conducir, que es de 0.50 gramos de alcohol por litro de sangre o menos.

