El congresista por Ica, Raúl Doroteo Carbajo ha sido presuntamente acusado por una trabajadora de ser “mochasueldo”. La denuncia se reveló en el programa nacional “Beto a Saber”, conducido por Beto Ortiz, quien indica haber recibido conversaciones de WhatsApp, de María Fernanda Morales Gutiérrez, quien es trabajadora del despacho congresal del parlamentario.

Grave denuncia

Según el programa, la asesora técnica del despacho de Doroteo ha revelado a través de mensajes de WhatsApp que se le solicitaba contribuir con el 50% de su sueldo, que era por mieles de soles, sin embargo, ante el estado de gestación de la trabajadora, ella le habría solicitado por WhatsApp contribuir con solo el 25% de su salario.

“Nos llega la denuncia de una trabajadora del congreso, que denuncia a su empleador, el congresista Raúl Doroteo de quitarle la mitad de su sueldo. Es una asesora con el cargo de técnica con el sueldo de 7 mil 106 soles. El sueldo que ella percibe en diciembre del 2023 cobró 6143 soles y en enero 7106 soles”, indicó Beto Ortiz en el medio nacional Willax Tv.

Asimismo, se mostró una conversación de WhatsApp que presuntamente involucraría al legislador Doroteo Carbajo, “congresista buenas noches, del bono de diciembre he dejado 2 mil soles, pero sinceramente ya no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía, por favor vea la manera de reducirme el porcentaje al 25% a partir de enero, y sino en todo caso usted disponga. Esta decisión la he tomado después de haber conversado con mis padres, después de la visita de usted, y la verdad me siento mal por mi estado”, se lee.

Posteriormente, en el programa también se da a conocer un audio, donde se escucha al congresista pidiendo que se ‘solucione el tema’ de Morales Gutiérrez, “Martín me solucionas esto, porsiacaso no me ha dado nada. Morales no ha colaborado en nada, sino igualito cuñado a mí me llega al pepino te advierto, me solucionas eso”, se escucha en el audio.

Posición del parlamentario

En tanto, el congresista de la República, Raúl Doroteo, rechazó categóricamente la denuncia presentada en el programa “Beto a Saber”, indicó que es “falsa”, además que la funcionaria, continúa siendo trabajadora de su despacho. Añadió que conversó con la presunta denunciante, quien ha negado haber realizado la acusación.

“Son denuncias falsas como la que paso en el caso Benavides, pero nosotros estamos objeto a esto. Esto ha nacido por la Junta Nacional de Justicia en la votación que hemos tenido y en la política ya sabemos. Morales Gutiérrez no tiene nada que ver, el programa tiene que ser objetivo, decir acá está la denuncia, tiene que haber un documento oficial presentado, manifestando una respuesta mía. La señora Morales sigue trabajando, esta embarazad, el Congreso le está dando la facilidad porque ya está para dar a luz. He conversado con ella y me ha dicho que no hay nada, eso se ha creado, los chats son creados, mira lo que paso con el caso Patricia Benavides, al final todo fue una conspiración y han visto el mismo Villanueva que abierto la alfombra y se ha visto cómo se maneja el poder, lamentablemente es así”, declaró a la prensa.

Enfatizó que todo se trataría de un complot político, además mostró su opinión respecto a los “mochasueldo”, indicando que deben ser sancionados, “sobre el audio (con Martín), ese es otro contexto que estamos trabajando, ahí no habla nada, estamos trabajando. Si se tiene que demostrar que sea sancionado (los mochasueldo), porque todo es parte de un complot que están armando, El conductor (Beto Ortiz) ha incurrido en el delito de difamación”, dijo.

