El parlamentario Raúl Doroteo, de la bancada de Acción Popular, fue acusado de haberle quitado a una de sus trabajadoras, María Morales Gutiérrez, la mitad de su sueldo. Así, lo reveló el programa “Beto a Saber”.

La asesora técnica de Doroteo Carbajo mostró al programa conducido por Beto Ortiz conversaciones de WhatsApp en donde ella le comunica al parlamentario que le había dejado un porcentaje de lo que se le asignó en el bono de diciembre pero que no sería capaz de brindarle el 50% de su sueldo como en ocasiones anteriores.

Congresista, buenas noches. Del bono de diciembre he dejado 2 mil soles, pero sinceramente no me alcanza para dar el 50% como normalmente lo hacía. Por favor, vea la manera de reducirme el porcentaje al 255 a partir de enero y sino, en todo caso, usted disponga”, se lee en el mensaje que le envía Morales Gutiérrez al congresista accionpopulista.

Ante lo escrito por la asesora, la respuesta de Doroteo Carbajo, según el programa de televisión, fue bloquearla de la referida red social.

Cabe precisar que, Morales Gutiérrez percibe un sueldo de 7,106 soles y en enero de este año ha presentado un complicado estado de salud, el cual fue informado a su jefe directo en el Palacio Legislativo.

El congresista Raúl Doroteo se comunicó con otro trabajador, identificado como Martín, a quien le pide que solucione el problema con Morales. “Martín, me solucionas eso, por si acaso Morales no me ha dado nada, no ha colaborado. A mí me llega al pepino, me solucionas eso”, se escucha en el audio expuesto.

El caso se suma a la lista de congresistas señalados como los “mochasueldos”, tras recortar el salario de su personal o exigirles que les entreguen determinado porcentaje de su sueldo.