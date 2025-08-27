El gerente regional de control de Ica, David Quiroga Paiva, informó sobre las serias observaciones realizadas a la Municipalidad Distrital de Marcona tras detectarse la compra de bienes sin sustento en un proyecto de remodelación municipal.

Gasto injustificado

Entre los objetos adquiridos figuran una cama King size, tachos inteligentes, refrigeradoras, televisores y cuadros valorizados en más de 30 mil soles, adquisiciones que, según la Contraloría y el Ministerio de Economía y Finanzas, no cumplen con la finalidad pública que exige una inversión de este tipo.

Quiroga precisó que estos artículos fueron incluidos dentro de un proyecto de remodelación de ambientes de la alcaldía, valorizados en aproximadamente 140 mil soles, lo que genera preocupación al no representar activos que contribuyan al servicio público. “¿Qué valor genera una cama en un despacho municipal?, cuestionó el funcionario, recalcando que la austeridad debe ser una característica fundamental del gasto público.

De no concretarse la devolución o exclusión de estos bienes, el órgano de control anunció que en un plazo de 45 días procederán con acciones de mayor alcance. “Estos recursos deben ser retirados del proyecto y devueltos si ya fueron pagados”, advirtió.

Quiroga destacó que, si bien es legítimo remodelar los espacios municipales, no se puede incluir adquisiciones que no tengan una justificación racional. “El gasto público tiene que ser razonable y racional, no se puede pretender que la disponibilidad de dinero sirva para compras que rozan el lujo”, enfatizó.

Finalmente, el jefe de control regional recordó que este es, hasta la fecha, el único caso detectado en la región Ica y posiblemente uno de los pocos en todo el país, lo que refuerza la necesidad de supervisar de cerca las inversiones municipales. Subrayó que la Contraloría continuará vigilante y exhortó a la población a exigir transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos.

