Ica: Contraloría detecta que trabajadores robaban tributos municipales en Santiago

La Contraloría General identificó un perjuicio económico de 153 mil 575 soles en la Municipalidad Distrital de Santiago en Ica, por el irregular manejo de fondos públicos al no registrarse diariamente la recaudación ni el depósito en las cuentas bancarias de la entidad durante los meses de mayo a noviembre del 2019 por concepto de impuestos ediles y recursos directamente recaudados.

Los responsables de caja no ingresaron la totalidad del efectivo recaudado correspondiente a 4 días, existiendo un faltante de mil 958 soles. Además, el subgerente de tesorería no realizó el íntegro de depósitos en las cuentas bancarias de la entidad correspondiente a 52 días, evidenciando un faltante de 151 mil 617 soles, generando un perjuicio de más de 153 mil soles. A la fecha de emitido el informe no se devolvió el dinero.

Se comprobó, también, que el subgerente de tesorería no realizó una supervisión permanente a lo recaudado en los recibos de caja; el gerente de administración y finanzas no supervisó los depósitos de dinero y el registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP); y el subgerente de contabilidad no ejecutó el control previo ni concilió los registros contables de los ingresos de los fondos de la entidad.

Ello transgredió la normativa del Sistema Nacional de Tesorería y Contabilidad, quebrantando el deber de custodia y el correcto funcionamiento de la administración pública, lo cual generó un perjuicio económico por más de S/ 153 mil.

Responsabilidad penal

Tendrían responsabilidad penal y administrativa Nelly Sara Chacaltana Lara, Esther Luisa Acosta Neyra, César Raúl Changa Campos, Martín Ormeño Pachas, Domnino Moquillaza Castilla, Fidel Villagaray Chávez, Cilda Cari Choccña Ancasi y Camila del Carmen Polanco Díaz.

Por estos hechos, se reveló que dos exservidores y seis exfuncionarios que ocuparon los cargos de gerente de administración, subgerente de tesorería, y subgerente de contabilidad tendrían presunta responsabilidad penal y administrativa.

El informe fue notificado al alcalde de la Municipalidad Distrital de Santiago de Ica y se recomendó el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades respectivas. Asimismo, se derivó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para el inicio de las acciones legales que correspondan.