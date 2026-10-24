La preocupación por las lluvias asociadas al Fenómeno El Niño viene impulsando la compra de plásticos en la provincia de Ica. Decenas de ciudadanos acuden a los establecimientos ubicados en la avenida Grau para adquirir materiales con los que buscan proteger los techos de sus viviendas y evitar filtraciones de agua ante las precipitaciones anunciadas por el Senamhi.

Aumentan las ventas

La demanda no solo proviene de vecinos de la ciudad de Ica, sino también de compradores que llegan desde distritos como Parcona, La Tinguiña, Yauca, Los Aquijes, Subtanjalla, Salas y Santiago, entre otras localidades. Muchos buscan asegurar sus viviendas con anticipación, especialmente aquellas que tienen techos que requieren recubrimientos para reducir el ingreso de agua durante las lluvias intensas.

Los comerciantes explicaron que ofrecen plásticos de hasta 8 metros de ancho. En cuanto a los precios, precisó que los plásticos se venden desde S/ 2.50, mientras que otros productos tienen costos de hasta 11 soles.

Asimismo, se explicó que las altas temperaturas pueden deteriorar los plásticos utilizados para cubrir los techos, por lo que recomendaron coberturas combinando una malla en la parte inferior, un recubrimiento de plástico en la parte media y una malla raschel por encima, con el contorno cosido para mantener unidos los materiales.

Esta modalidad está dirigida especialmente a viviendas con techos de torta, comunes en la ciudad, donde las familias buscan soluciones para proteger sus hogares durante la temporada de lluvias.

Mientras tanto, la afluencia de compradores refleja la preocupación de numerosas familias iqueñas por preparar sus viviendas ante las lluvias anunciadas. La adquisición de plásticos y coberturas impermeables se convierte así en una de las medidas preventivas que los ciudadanos vienen adoptando para reducir las filtraciones.

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