Las lluvias de regular a mediana intensidad que se registraron en la provincia de Ica generaron una alta demanda de plásticos en la avenida Grau, principal punto de venta de este material. Desde tempranas horas de ayer, decenas de ciudadanos acudieron de manera masiva para adquirir rollos con los que intentaron proteger los techos de sus viviendas, ante las filtraciones provocadas por las precipitaciones.

Protección para techos

Los comerciantes informaron que, tras las lluvias, se vendieron varias bobinas de plástico en distintas medidas, con precios que variaron según el ancho del material. El plástico de seis metros de ancho alcanzó hasta los 13 soles por metro, mientras que el de cinco metros se ofertó a 10 soles. En tanto, los plásticos de menor tamaño, con anchos de entre tres y cuatro metros, se vendieron entre 6 y 8 soles por metro.

En promedio, los compradores adquirieron más de 10 metros de plástico, llegando a pagar hasta 130 soles por un rollo de seis metros de ancho y diez metros de largo, una inversión que muchas familias consideraron necesaria para evitar mayores daños en sus viviendas.

“Estamos vendiendo plástico de diferentes medidas, de 4, 5, 6 y hasta 8 metros de ancho. El más común es el de cuatro metros, que está a cinco soles el metro, pero el más recomendable es el de seis metros porque cubre mejor los techos. Todos los plásticos que ofrecemos son gruesos”, señaló uno de los comerciantes de la avenida Grau.

Las precipitaciones pluviales se prolongaron por más de una hora durante la madrugada del 5 de enero, generando temor entre los vecinos, quienes observaron cómo el agua comenzaba a filtrarse por los techos de sus viviendas. Ayer por la noche también se registró otra fuerte lluvia.

Familias provenientes de distritos como San José de Los Molinos, Parcona, La Tinguiña, Santiago, La Tierra Prometida, entre otros sectores, indicaron que en algunas zonas no recibieron plástico por parte de sus autoridades locales para la protección de sus viviendas. Ante esta situación, se vieron obligados a comprar el material por cuenta propia, pese al incremento de los precios.

VIDEO RECOMENDADO