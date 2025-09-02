Más de 300 metros de red de desagüe fueron limpiados durante los trabajos de desatoro realizados el último fin de semana en el sector de Los Aromos, en la subida a Punta Hermosa.

Limpieza de buzones

La intervención incluyó además la limpieza de 10 buzones de alcantarillado, beneficiando directamente a más de 200 familias de esta zona del distrito.

Los trabajos fueron tras la coordinación entre la empresa Emapa Salas, la Municipalidad Distrital de Salas y el apoyo técnico del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y Emapica.

Las autoridades recordaron a la población la importancia de no arrojar desperdicios sólidos a las redes de desagüe, ya que estos provocan obstrucciones y deterioran la infraestructura sanitaria, afectando a toda la comunidad.

VIDEO RECOMENDADO