Un nuevo hecho de violencia sacudió al distrito de Subtanjalla este fin de semana, luego de que un hombre fuera encontrado sin vida al promediar las 11:20 de la mañana de ayer, en el interior de una vivienda alquilada, ubicada en la octava etapa de la urbanización Sol de La Florida, cerca de la zona conocida como “letra G”.

Muerte violenta

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo del hombre identificado como Félix Silvestre Palomino Moreno de 54 años presentaba impactos de bala, uno de ellos en la cabeza, lo que habría causado su muerte de forma inmediata. Se presume que, antes del crimen, la víctima estuvo bebiendo licor en el interior del inmueble, donde había una caja con varias botellas de cerveza.

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el lugar tras el aviso de vecinos, y acordonaron la escena del crimen. Posteriormente, el representante del Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver.

Los vecinos del sector expresaron su preocupación por la creciente inseguridad en la zona y denunciaron la falta de patrullaje tanto por parte de Serenazgo como de la Policía Nacional.

“Todas las noches se escuchan balazos en la urbanización. Todos tenemos hijos, familias. Ya hemos llegado al punto de un asesinato. Pedimos que quienes alquilan sus casas verifiquen a quiénes les están alquilando”, declaró una vecina visiblemente consternada.

Cabe señalar que la familia de Palomino Moreno, denunció la desaparición del hombre desde el 20 de agosto tras salir de su vivienda en el asentamiento humano Valle Hermoso, en el distrito de San Juan Bautista, con la intención de comprar alimento para su mascota. No se supo nada más de él, hasta ayer que su cuerpo sin vida fue hallado.

VIDEO RECOMENDADO