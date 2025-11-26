El mundo musical iqueño perdió este 24 de noviembre de 2025 a uno de sus artistas más representativos. José Manuel Canela Martínez, guitarrista, compositor y cantautor de vasta trayectoria, falleció a los 65 años en el Hospital Regional de Ica, dejando un profundo vacío entre colegas, discípulos y admiradores.

Destacado artista

Canela, conocido por su maestría en el bolero y su versatilidad para explorar otros géneros como la cumbia, es recordado especialmente por la autoría del bolero “Ajena”, una pieza que cobró notoriedad en la voz de Iván Cruz y que consolidó su nombre en el repertorio musical peruano.

Nacido el 15 de febrero de 1960 en la tradicional calle Pimentel, Manuel Canela creció rodeado de música. Desde temprana edad mostró una facilidad innata para el arte: primero incursionó en la percusión y, posteriormente, a los 13 años, se inició en la guitarra bajo la guía de su padre y hermanos. Ese instrumento definiría su identidad musical y su aporte a la cultura local.

A lo largo de su carrera, se convirtió en un referente de la música criolla y afroperuana. Fue parte del marco musical que acompañó a destacados artistas nacionales durante diferentes ediciones de la Vendimia de Ica, entre ellos Jesús Vásquez, Vicky Jiménez, Luis Abanto Morales, Lucila Campos, Arturo “Zambo” Cavero, Lucía de la Cruz y Eva Ayllón. Su liderazgo artístico también quedó marcado como director del marco musical en la inauguración de la emblemática Peña “El Álamo”.

En noviembre del 2025, su salud se deterioró, y su familia convocó cadenas de oración y una misa en la Parroquia Santo Domingo de Guzmán para pedir por su recuperación. Sin embargo, pese al apoyo y las muestras de afecto, el músico no logró superar su estado crítico.

Tras su fallecimiento, su velatorio se llevó a cabo el 25 de noviembre en el local de la Hermandad del Señor Crucificado de Luren.

Para hoy, 26 de noviembre, se programó un recorrido de despedida que inició en su vivienda del pasaje San Carlos a las 7:00 de la mañana. Desde allí, el cortejo se dirigirá al Templo del Señor de Luren, donde a las 10:00 se celebrará la misa de cuerpo presente. Posteriormente, a las 11:00, se realizará un homenaje en la Municipalidad Provincial de Ica, y hacia el mediodía será el entierro en el Parque del Recuerdo.

