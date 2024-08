La Subgerencia de Desarrollo Económico Local de Ica ejecutó una fiscalización en una barbera ubicada en la calle Bolívar, donde se detectó permisos municipales presuntamente falsificados, entre ellos la licencia de funcionamiento y el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Trabajo de fiscalización

“Hay personas inescrupulosas que vienen engañando al buen ciudadano que de alguna u otra forma intenta salir adelante formalmente. Hemos determinado pedir la documentación y tiene características de aparentemente falsificación, hemos hecho todas las llamadas, hemos pedido expedientes de la licencia que hemos encontrado y seria aparentemente fraudulenta, la instancia como la Policía Nacional y el Poder Judicial serán quienes investiguen”, declaró el subgerente de Desarrollo Económico, Jorge Angulo.

Por su parte el administrador del local Henry Quispe Farfán, señaló que fue estafado por un señor de apellido Lagos, quien dijo ser trabajador del Municipio de Ica y le cobró 560 soles por los documentos y en una semana se los entregó, sin embargo, no serían legales.

“He sido timado por un señor que me dijo trabaja en la alcaldía y supuestamente el hace todos los papeles correctamente y me ha engañado. El señor Lagos siempre venía a pagar su luz y otras cosas, me dijeron que sacaba licencia de funcionamiento y como yo lo conocía le dije que me saque mi licencia y me dijo que sacaba todos los papeles que son 560 soles y a la semana me trajo la licencia de funcionamiento con el certificado de defensa civil, pensaba que era correcto, pero me ha engañado, era un señor de 60 a 66 años, flaco, canoso, unos bigotes canosos y es de tez blanca. Yo lo que quiero es trabajar tranquilo, soy una persona que trabaja y no tengo necesidad de estar engañando a nadie”, dijo.

