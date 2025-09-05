La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento (DRVCS) de Ica avanza con el levantamiento de información técnica en varios centros poblados de las provincias de Ica y Pisco, como parte de un proceso destinado a diagnosticar la situación de los servicios de agua y saneamiento en zonas rurales.

La recolección de datos se realiza a través del aplicativo DATASS, una herramienta utilizada a nivel nacional para evaluar el estado de los sistemas de agua potable y saneamiento básico en comunidades que no cuentan con cobertura urbana.

En esta etapa, el equipo técnico ha visitado y registrado información en los módulos I, II y III de los siguientes centros poblados: Huancano, Huayrani y Pampano (Huancano, Pisco), Chanchajalla (La Tinguiña, Ica), Quercocancha y San Andrés de Quilcanto (Yauca del Rosario, Ica).

La información recolectada servirá para planificar de forma más eficiente la intervención en estas comunidades, con miras a garantizar la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y mejorar las condiciones de vida de las familias.

