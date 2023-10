¿Qué está pasando con la negociación colectiva de Shougang Hierro Perú y los obreros de su empresa?

Luego de una larga espera finalmente el 25 de octubre de 2023, la Dirección General de Trabajo resolvió declarar fundado el recurso de revisión interpuesto por Shougang Hierro Perú contra la Resolución Directoral Regional N° 015-2023-GORE-Ica-DRTPE, emitida por la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica, y declarar la nulidad de la Resolución Gerencial Regional N° 015-2023- GORE - Ica - DRTPE, así como del decreto sin número de fecha 31 de agosto de 2023 y del decreto sin número del 4 de setiembre de 2023.

¿Por qué interpusieron la revisión? Por que las dos comunicaciones de plazo de huelga presentadas por este sindicato, no cumplieron con los requisitos exigidos por la ley.

Teniendo por ejemplo las siguientes observaciones. El sindicato puede subsanar la comunicación de plazo de huelga, pero nuestra legislación no lo permite. El sindicato no cumple con el plazo de los 10 días de anticipación para la presentación del plazo de huelga, en caso de atención del servicio público de agua para todo el distrito de Marcona. El sindicato después de haber presentado su plazo de huelga, presenta un escrito ante la DRTPE Ica, que hasta la fecha no se notifica, en donde “levanta” observaciones (cambian a un trabajador de la lista de esenciales) violando nuestro derecho de defensa. El sindicato no cumple con cubrir el número de trabajadores de servicio esencial.

¿Los perjudicaría la resolución directoral regional de trabajo de Ica?

Sí, no solo a nosotros sino también afectaría mucho a la economía del país. Según lo señalado por la Autoridad Administrativa de Trabajo de Ica, la huelga no necesariamente tiene que cumplir los requisitos fijados por la ley. Consecuentemente, con este criterio equivocado se generarían más huelgas que no cumplan con los requisitos de ley. Sin duda, perjudicaría los ingresos de los trabajadores, la empresa y el Estado. Asimismo, la empresa al no producir, pagará menos impuestos al Estado, lo que indudablemente perjudicaría a toda la población. Peor aún, que el ministro de Economía acaba de señalar que estamos en una etapa de recesión económica.

¿Qué acción han tomado contra esta resolución directoral regional de trabajo de Ica?

Por esta ilegal conducta y evidencias de tener el propósito de perjudicar a la empresa y al Estado, se ha denunciado penalmente ante la violación de varios requisitos establecidos por la ley; por lo que además deben abstenerse del conocimiento de los procesos con arreglo de ley para no empeorar la situación.

VIDEO RECOMENDADO