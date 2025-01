Orgullo iqueño. El destacado deportista Dito Víctor Chávez ha logrado su calificación al Mundial de Snowboard de Saint Moritz 2025 en Suiza. En conferencia de prensa anunció sus logros y agradeció el respaldo y apoyo del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado, y el alcalde de Ica Carlos Reyes.

Destacado deportista

Desde las dunas de Huacachina a los Alpes suizos. El deportista iqueño de talla mundial anunció representar al Perú en el extranjero. Explicó sobe su preparación y triunfos nacionales e internacionales, que lo han llevado a consagrarse hasta en 4 veces como campeón mundial de sandboard.

“El mundial va a ser en marzo del 2025, ya que hemos clasificado el año pasado en Argentina y Chile, logrando hacer la puntuación y ahora voy a salir a Alemania el día miércoles y posteriormente a Suiza para iniciar la base de entrenamiento, voy a participar en diferentes torneos, no solamente en Suecia, sino también en Francia, Italia, Alemania, República Checa, muchos lugares, y son torneos preparatorios y en marzo tenemos la participación donde vamos a competir en el mundial de Snowboard”, declaró.

Añadió que, desde los 6 años de edad, descubrió su pasión por deslizarse sobre la arena de las hermosas dunas. Es atleta de la Selección Nacional de Snowboard y orgullo para Ica que llegará a tierras europeas. Del mismo modo pidió a los jóvenes luchar por sus metas.

“Esto tiene que ver con muchos años de preparación, desde el 2009 venimos entrenando, compitiendo, en lo que respecta al Snowboard, y si hablamos de sandboard, comencé desde los 6 años entrenando desde Huacachina, ahí tengo mi escuelita de Sandboard y siempre que estoy viajado por el mundo Huacachina presente, Ica presente. El mensaje a la juventud es que luchen por sus sueños y el sandboard a mi particularmente me enseñó que, si me caigo, me levanto y si uno tiene un sueño u objetivo en la vida, luchar, no importa lo que digan los demás, si uno cree en sí mismo y lo trabaja, puede conseguir muchas cosas”, añadió.

