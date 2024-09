Un grupo de docentes que aprobaron el examen de nombramiento en 2022 se reunió en la plaza de armas para realizar una vigilia en protesta por la falta de adjudicación de sus plazas.

Corrupción educativa

El profesor Ciro Gómez, uno de los líderes de la protesta, explicó a los medios de comunicación los motivos detrás de la vigilia. “Estamos pidiendo justicia, ya que aprobamos la evaluación docente del 2022 y, a pesar de que el ministerio debía ofrecer unas 100 mil plazas, solo 80 mil postulantes competimos. Sin embargo, el ministerio ha utilizado documentos para reducir las plazas disponibles, lo cual consideramos inaceptable y en contra de la normativa establecida,” declaró Gómez.

Además, Gómez denunció prácticas irregulares dentro de las instituciones educativas que, según él, favorecen a profesionales no calificados. “Se han nombrado maestros que no cumplen con el perfil requerido, incluso docentes que no han hecho la revalidación necesaria para enseñar en Perú”, agregó el docente.

El grupo también ha solicitado a la Dirección Regional de Educación de Ica que aclare cómo se adjudicaron las plazas y por qué los docentes aprobados aún están trabajando como contratados en lugar de ocupar los puestos para los que fueron seleccionados.

Los docentes han hecho un llamado al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) para que se pronuncie sobre la situación y apoye su demanda. Mientras tanto, la vigilia continúa como una manifestación de su determinación por resolver el conflicto y asegurar que sus derechos sean respetados.

