EsSalud Ica, a través de la Oficina de Coordinación de Prestaciones, clausuró con éxito las actividades por la Semana de la Lactancia Materna. Como gran cierre, se llevó a cabo el esperado concurso regional del “Bebé Mamoncito 2026”, donde el pequeño Javier Siancas Huarcaya, de solo dos meses de vida y adscrito al CAP II Nasca, se alzó con el merecido primer lugar.

Lactancia continua

Durante el certamen, el jurado integrado por los miembros del Comité de Lactancia Materna de la Red Asistencial Ica evaluó la correcta técnica de amamantamiento y la conexión afectiva, verificando que los bebés mantuvieran el vínculo con sus madres por al menos un minuto de lactancia continua.

El evento, desarrollado en las instalaciones del auditorio del Hospital Augusto Hernández Mendoza, fue un encuentro lleno de color, emoción y alegría. Las familias disfrutaron de shows infantiles con payasos y animadoras, valiosas charlas informativas sobre nutrición y la esperada premiación a los pequeños campeones de cada centro asistencial de la red.

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial Ica, subrayó que el propósito principal de esta iniciativa es “promover, proteger y apoyar la lactancia materna como el acto de amor más puro y el alimento que garantiza el desarrollo saludable de nuestros niños desde sus primeros días de vida”.

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