Con el propósito de sensibilizar a las madres de familia sobre la importancia de la lactancia materna, la Red de Salud de Ica en coordinación con el Centro de Salud Acomayo, organizó el concurso “Bebé Mamoncito” en el marco de la Semana de la Lactancia Materna.

Vínculo afectivo

Esta actividad reunió a madres y bebés en una jornada donde los profesionales de salud destacaron los múltiples beneficios de la lactancia materna. Además de ser la mejor fuente de nutrición para el recién nacido, la leche materna protege contra enfermedades como la anemia y fortalece el vínculo afectivo a través del contacto visual y el calor corporal entre madre e hijo.

Durante el concurso, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Salud Acomayo, se evaluaron aspectos fundamentales para una lactancia adecuada, tales como la posición y postura de la madre, el agarre correcto, la succión del bebé y la interacción entre ambos.

Al concluir la actividad, se otorgaron reconocimientos a todas las madres participantes, resaltando su compromiso y responsabilidad en la promoción de una lactancia materna exitosa, clave para la salud y desarrollo óptimo de los niños.

