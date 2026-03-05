La Municipalidad Provincial de Ica, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y en coordinación con el Grupo Visión Perú, llevó a cabo la entrega de lentes de medida a los usuarios que participaron en la reciente campaña de salud visual gratuita.

Atención integral

La actividad se desarrolló con la participación de diversas áreas municipales, incluyendo la Subgerencia de Programas Sociales, el Centro Integral de Atención Municipal (CIAM), la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED), el Programa PROVAL y el Programa Alimentario, entre otros, con el objetivo de garantizar una atención integral y coordinada a los beneficiarios.

Según indicaron los organizadores, esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la prevención y corrección de problemas visuales, promoviendo la salud y el bienestar en la comunidad. Los beneficiarios recibieron sus lentes de manera gratuita, con la asistencia de profesionales especializados en óptica y salud visual.

La Municipalidad resaltó la importancia de este tipo de campañas como parte de su compromiso con el cuidado de la salud de los ciudadanos, fomentando el acceso a servicios especializados para quienes más lo necesitan.

