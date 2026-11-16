Después de años de espera, La Tierra Prometida (Ica), dio un paso importante para hacer realidad uno de los proyectos más anhelados por sus habitantes: contar con servicios de agua potable y alcantarillado. El sábado 14 de noviembre se realizó la entrega de terreno para el inicio de los estudios de preinversión a nivel de perfil del proyecto integral que busca atender las necesidades de saneamiento de este sector.

Por el desarrollo de la zona

La iniciativa comprende la creación del servicio de agua potable urbano, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para su disposición final en La Tierra Prometida. Esta primera etapa permitirá desarrollar los estudios técnicos necesarios para determinar las condiciones y características de una intervención que busca beneficiar a miles de familias.

Durante la actividad, la regidora provincial de Ica, Silvia Bertolotti destacó el trabajo desarrollado durante más de dos años para impulsar el proyecto, mediante reuniones y mesas de coordinación con dirigentes vecinales, autoridades municipales, el Gobierno Regional, el Ministerio de Vivienda y otras instancias del Estado. También recordó las gestiones realizadas en Lima y ante el Congreso de la República.

Resaltó que el proyecto busca beneficiar a más de 70 asociaciones y alrededor de 70 mil habitantes, quienes durante años han tenido que afrontar dificultades para acceder al agua.

Bertolotti también expresó su preocupación por las condiciones en las que viven numerosas familias, señalando que actualmente deben comprar agua a precios elevados y que, según manifestó, no sería apta para el consumo humano. En ese sentido, remarcó que contar con agua potable y alcantarillado no constituye un favor político, sino una necesidad y un derecho de la población para vivir dignamente.

La regidora explicó que, tras la entrega de los documentos a la empresa contratista, comenzarán los estudios del perfil, cuya elaboración tendría un plazo aproximado de siete a ocho meses. Precisó que, una vez culminada esta etapa, corresponderá a las nuevas autoridades continuar con el proceso para avanzar hacia el expediente técnico y posteriormente la ejecución de las obras.

En esa misma línea, la dirigente vecinal Verónica Ramos, resaltó la importancia de la articulación entre los representantes de los asentamientos humanos y las instituciones que participaron en las gestiones. Recordó que conoce a Silvia Bertolotti desde hace más de diez años, periodo en el que, según indicó, ha desarrollado actividades sociales y campañas navideñas en La Tierra Prometida. Cuando asumió como regidora provincial, decidió solicitarle que respaldara el proyecto de agua y desagüe que durante tanto tiempo había sido una aspiración de la población.

La dirigente explicó que, a partir de ese acercamiento, se comenzó a coordinar con representantes del Congreso, el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Ica, con el propósito de establecer un trabajo conjunto que permitiera impulsar la iniciativa.

EL DATO: En la ceremonia estuvo el alcalde de Ica, Carlos Reyes, regidores, dirigentes de los asentamientos humanos y otros.

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