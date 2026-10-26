La Municipalidad Distrital de Salas, a cargo del alcalde Javier Fernández Matta, en coordinación con la Liga Deportiva Distrital de Futbol de Salas, dio inicio al campeonato deportivo de la Segunda división 2026. En un compromiso de apoyo al deporte, la autoridad edil priorizó la entrega de uniformes deportivos a los diversos clubes del distrito.

Apoyo a equipos deportivos

El regidor, Juan Pablo Muñoz, realizó la entrega de los implementos deportivos: 20 juegos de Camisetas, short, medias y pelotas, fueron entregados a cada representante de equipo, entre ellos el Club Sport Octavio Bernaola, Club Sporting Cristal – Guadalupe, Club 29 de Abril, Academia Deportiva David Hernández, Club Deportivo Candelaria, Defensor Cerro Prieto.

Asimismo a los equipos Club Atlético Mayuri, Club Team Villacuri, Club Unión Macacona, Club Virgencita de la Candelaria, Club Juventud Nueva Esperanza y al Club Unión San José de Cerro Prieto.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO