Catorce clubes que forman parte de la Liga de Fútbol de Segunda División del distrito de Salas – Guadalupe recibieron uniformes e implementos deportivos para su participación en el campeonato local. La entrega se realizó por parte del alcalde Javier Fernández Matta.

Apoyo al deporte

Cada equipo recibió un paquete que incluyó uniformes completos, una pelota de fútbol, chalecos y bolso. Según se informó, la entrega busca facilitar la participación de los clubes en el torneo y mejorar sus condiciones mínimas de competencia.

Entre los equipos beneficiados se encuentran el Club Universitario de Deportes (Guadalupe), Club Deportivo Guadalupe (Guadalupe), Club Deportivo Candelaria (Collazos), Club Deportivo Team Villacuri (Santa Cruz de Villacuri), Club Atlético 29 de Abril (Guadalupe), Club Sport Unión Macacona (Cerro Prieto), Club Virgencita de la Candelaria (Guadalupe), Club Atlético Jorge Chávez (Guadalupe), Club Juventud Nueva Esperanza, Club Octavio Bernaola (Expansión Urbana), Club Asociación Deportivo Unión Cali (Guadalupe), Club Academia David Hernández (Guadalupe), Club Deportivo Unión San José (Cerro Prieto) y el Club Deportivo 28 de Julio (Guadalupe). También se hizo entrega de uniformes a la Asociación Master de Guadalupe.

La entrega se realizó en el marco del inicio del campeonato local, donde los equipos disputan el ascenso a primera división. Para varios de ellos, contar con nueva indumentaria representa un alivio ante la falta de recursos para adquirir implementos deportivos.

