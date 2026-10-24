Más de 1,600 estudiantes de la I.E. General Juan José Salas Bernales, ubicada en el sector de Santa Cruz de Villacurí, Salas (Ica), cuentan con un campo deportivo de césped sintético, una infraestructura esperada por la comunidad educativa para el desarrollo de las actividades físicas y recreativas de los alumnos de primaria y secundaria.

Deporte y educación

La inauguración se realizó con la participación del gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera; la directora del plantel, Marleny Molina, padres de familia y estudiantes.

Se detalló que, el nuevo espacio dispone de cerco perimétrico, servicios higiénicos, tribunas equipadas y techo protector, que permitirá a los escolares realizar actividades deportivas con mayor protección frente al intenso sol característico de la zona.

Durante la ceremonia, la directora Marleny Molina explicó que el colegio atiende a más de 1,600 estudiantes distribuidos en 46 secciones: 24 de primaria y 22 de secundaria.

A su turno, el gobernador regional Jorge Hurtado, señaló que la obra se concretó mediante gestiones y el trabajo conjunto con los padres de familia y otros colaboradores. Como antecedente, recordó que al inicio de su gestión se impulsó la instalación de 36 módulos educativos para evitar que alrededor de 1,500 niños se quedaran sin estudiar.

La autoridad sostuvo que tanto esos módulos como el nuevo campo deportivo se ejecutaron sin utilizar recursos económicos del GORE Ica ni del Estado peruano, y atribuyó su concreción a las gestiones realizadas para conseguir los materiales y el apoyo necesario. También destacó la participación de los padres de familia, quienes colaboraron con mano de obra en labores como la apertura de hoyos y la nivelación del terreno.

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