Familiares y amigos de César Genaro Lara Cabrera de 40 años, realizaron una manifestación exigiendo justicia, ya que el ciudadano fue asesinado de múltiples disparos cuando se desplazaba en su mototaxi por la urbanización La Palma. El crimen conmocionó a la población iqueña.

Muerte violenta

Yolanda Huamán, esposa del occiso, indicó entre lágrimas que su esposo deja a tres menores en la orfandad de 15, 7 y 1 año de edad, todos varones y quienes también se sienten dolidos por la muerte de su padre. Señaló que la investigación policial por la pérdida humana no tiene ningún avance, pese a haber transcurrido más de cinco días del cruel crimen.

“Tengo tres niños varones que han quedado en la orfandad, exijo a las autoridades justicia y que la muerte de mi esposo no quede impune, cuando su hermana y su madre han ido a la comisaría a pedir información, les han dicho que no hay nada. Mi esposo era deportista, llevaba a mis hijos a jugar fútbol, era un buen padre, una persona muy trabajadora, sana, tranquilo, y no es posible que haya perdido la vida de esa manera”, dijo.

En la manifestación también participaron decenas de amigos de Lara Cabrera, quienes sostenían velas en mano en señal de duelo, y carteles que pedían un célere trabajo de inteligencia para dar con los homicidas que acribillaron al padre de familia el pasado 22 de noviembre en horas de la tarde, a solo metros del colegio José Toribio Polo.

“Nuestras autoridades deben tomar acciones y parar esta ola de delincuencia, hay niños, jóvenes, adultos, que están en la calle y tantas cosas que les pueden pasar, exigimos a la Policía Nacional que todos los crímenes no queden impunes, ningún padre quiere llevar a su hijo al ataúd y mi tío está devastado. Todos exigimos justicia para César Lara, más conocido como “Tulo”, quien amaba el deporte”, añadió otro familiar.

