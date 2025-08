La mañana del sábado, al menos cuatro sujetos de nacionalidad extranjera protagonizaron un violento ataque contra una vivienda ubicada en la letra A del sector Micaela Bastidas, en el distrito de Parcona. Según la denuncia policial, los delincuentes rompieron las lunas de puertas y ventanas para ingresar a la fuerza, mientras en el interior se encontraban una adulta mayor y tres menores de edad, uno de ellos de apenas cuatro años.

Asalto violento

Testigos relataron que el hecho ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, cuando los sujetos llegaron con rapidez y sin importarles la presencia de niños dentro de la vivienda. Con violencia desmedida, destrozaron todo a su paso hasta lograr acceder al inmueble, generando momentos de pánico entre los ocupantes. La dueña de casa acudió luego a la comisaría del distrito para presentar la denuncia correspondiente.

Según los moradores, los sujetos gritaban exigiendo que les entregaran a un menor, presuntamente escondido en la casa. Al no lograr ubicarlo, comenzaron a registrar el lugar y se llevaron objetos de valor y dinero en efectivo. El ataque dejó puertas, ventanas y muebles completamente dañados. Uno de los menores presentes se encontraba viendo televisión cuando todo ocurrió y fue testigo directo de la violenta escena.

Por temor a represalias, los habitantes de la vivienda han preferido no brindar más detalles sobre la posible identidad de los atacantes. No obstante, señalaron que no tienen conflictos con nadie y que el hecho los ha dejado atemorizados. Vecinos del sector también exigieron a las autoridades mayor presencia policial, ya que el asalto se produjo a plena luz del día, lo que incrementa la sensación de inseguridad en la zona.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para recoger testimonios y verificar si existen cámaras de seguridad cercanas que permitan identificar a los implicados. Hasta el momento, no se ha logrado la captura de los autores del asalto, pero el caso ya está siendo investigado como un presunto delito de robo agravado con circunstancias agravantes, por haberse producido con menores presentes.

VIDEO RECOMENDADO