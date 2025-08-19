En una humilde vivienda del sector Tierra Prometida, en Ica, una familia atraviesa una difícil situación marcada por la enfermedad de Josefa Reyes Santiago, de 40 años, quien ha sido sometida a cuatro operaciones para extirpar un tumor cerebral.

Ayuda Solidaria

La historia de Josefa comenzó en 2023, cuando fue diagnosticada con un tumor benigno en el lado derecho de su cerebro. En octubre de ese año, fue operada por primera vez en el hospital Augusto Hernández de Essalud. Sin embargo, pese a los intentos médicos, la enfermedad avanzó y las recaídas obligaron a nuevas intervenciones en el Hospital Regional de Ica, donde llegó a permanecer hasta 58 días hospitalizada, incluyendo ingresos a la unidad de cuidados intensivos.

Su familia recuerda que, antes del diagnóstico, Josefa era una mujer fuerte y trabajadora en los campos agrícolas de la región, siendo sustento de sus dos hijos, de 6 y 23 años. Hoy, su estado de salud la mantiene postrada en cama clínica, sin poder hablar ni valerse por sí misma, requiriendo cuidados permanentes, terapias de rehabilitación y medicinas que su familia no puede costear.

El padre de Josefa, don Zacarías, narró entre lágrimas que dejaron sus tierras en Huánuco para acompañar a su hija en el proceso médico. “Ya hemos gastado todos nuestros ahorros, no tenemos nada más. Solo pedimos el apoyo del pueblo para poder seguir cuidándola”, expresó, señalando que los gastos en pañales, alimentos especiales y tratamientos superan sus posibilidades.

Su madre y su hermana, Yurita Reyes, también se sumaron al pedido. Explicaron que cada sesión de terapia cuesta entre 70 y 80 soles, lo cual se hace imposible de sostener. Además, señalaron que Josefa requiere constantemente pañales, leche especial y atención médica, por lo que cualquier colaboración, económica o material, es vital para la familia.

Los vecinos y personas solidarias que deseen ayudar pueden hacerlo comunicándose al número 989 446 259, a nombre de Yurita Reyes, o acercarse directamente a su domicilio en el Asentamiento Humano La Florida, manzana L, lote 10, en Tierra Prometida. La familia espera que, con el apoyo de la comunidad, Josefa pueda mejorar sus condiciones de vida y recibir los cuidados que tanto necesita.

VIDEO RECOMENDADO