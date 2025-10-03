La ciudad de Ica se alista para recibir una nueva edición de la Feria de Comerciantes por el Señor de Luren, que se llevará a cabo del 11 al 28 de octubre en el Campo Ferial de Ica. La iniciativa es con el objetivo de ofrecer un espacio formal y ordenado para los emprendedores locales.

Espacios de venta

El espacio busca atender a comerciantes que no cuentan con un establecimiento físico o que deseen aprovechar las festividades para generar ingresos adicionales, brindándoles la posibilidad de acceder a un módulo de venta en condiciones adecuadas y con respaldo municipal. Según informaron desde la comuna, los espacios estarán disponibles a costo social.

La feria incluirá rubros como ropa, calzado, accesorios, gastronomía, juguetes, juegos mecánicos y dulces tradicionales, con la expectativa de atraer a una gran cantidad de visitantes y compradores durante los días de mayor afluencia por las celebraciones religiosas.

Con esta medida, se espera desalentar la instalación de puestos improvisados en pistas y veredas, fomentando en cambio la formalización de la actividad comercial durante estas fechas de alta demanda. “No se trata solo de ofrecer espacios de venta, sino de recuperar el orden en la ciudad sin dejar de apoyar a quienes viven del comercio”, señalaron funcionarios municipales.

Los interesados en participar deben inscribirse de manera presencial en las oficinas de la Subgerencia de Desarrollo Económico, Promoción Empresarial y Fiscalización, ubicada en calle Acacias S/N, frente al centro comercial Plaza del Sol, en el horario de atención de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.

