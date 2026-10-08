Un total de 66 instituciones educativas de la región Ica adelantarán la culminación del año escolar 2026 al 30 de noviembre, como parte de las medidas preventivas adoptadas por el sector Educación frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño Extraordinario. La decisión se sustenta en las evaluaciones técnicas realizadas por los especialistas del programa PREVAED y las diferentes UGEL de la región, que permitieron identificar zonas y colegios que requieren una atención diferenciada.

Adelantan el fin de año escolar

El director regional de Educación de Ica, Mag. José Luis Huamán Orosco, explicó que la región estableció dos fechas para la culminación del periodo lectivo. Un primer grupo de instituciones educativas, ubicado en zonas focalizadas y consideradas vulnerables, finalizará sus clases el 30 de noviembre, mientras que las demás instituciones tendrán como fecha objetivo el 11 de diciembre de 2026, siempre que hayan cumplido con la calendarización, los días, semanas y horas lectivas correspondientes y no tengan recuperación pendiente.

La medida forma parte de la planificación preventiva ante el escenario asociado al Fenómeno El Niño Extraordinario. Según explicó el funcionario, durante las reuniones colegiadas realizadas con los equipos técnicos de las UGEL se fue recopilando información sobre las condiciones de los colegios y se establecieron las prioridades para definir qué instituciones requerían adelantar el cierre del periodo lectivo.

Culminarán el 30 de noviembre

En la provincia de Ica, la medida comprende instituciones educativas ubicadas en los distritos de San José de Los Molinos y Yauca del Rosario.

En San José de Los Molinos se encuentran la I.E. N.° 22644, I.E. N.° 22734 / I.E.I. N.° 86, mientras que en Yauca del Rosario están comprendidas la I.E. N.° 22387, I.E.I. N.° 43, I.E. N.° 22361 Manuel Pablo Olaechea, I.E. N.° 22389, I.E. N.° 22391 e I.E.I. N.° 139.

En la provincia de Chincha, el adelanto del cierre comprende instituciones educativas ubicadas en los distritos de San Pedro de Huacarpana, Chavín y San Juan de Yanac.

En San Pedro de Huacarpana figuran la I.E. N.° 22286 San Vicente de Paul / I.E.I. N.° 447, I.E. N.° 22603 / I.E.I. N.° 448, I.E. N.° 22564, I.E. N.° 22258 San Antonio de Liscay, I.E. N.° 22289, I.E. N.° 22645, I.E. N.° 22578, I.E. N.° 22287, I.E. N.° 22259 Apóstol San Pedro / I.E.I. N.° 22259 EX-228, CETPRO Juan Pablo Fuentes Huamán, I.E. N.° 22579 e I.E. N.° 22662.

En el distrito de Chavín están comprendidas la I.E. N.° 22273, I.E. N.° 22274, I.E. N.° 22275, I.E. N.° 22276, I.E.I. N.° 708, I.E. N.° 22580, I.E. N.° 22277, I.E. N.° 22753 y la I.E. N.° 22659. Mientras que en San Juan de Yanac figuran la I.E. N.° 22776, I.E. N.° 22665, I.E. N.° 22679, I.E. N.° 22284, I.E. N.° 22257 y la I.E. N.° 22283.

En la provincia de Nasca, los estudiantes culminarán sus clases el 30 de noviembre en instituciones educativas ubicadas en el distrito de El Ingenio. La relación comprende la I.E. N.° 22675 José Antonio Huamani Mitacc / I.E.I. N.° 813, I.E.I. N.° 261 Virgen del Carmen, I.E. José Manuel Meza, I.E. N.° 22414, I.E. N.° 22397 Adelina Fernández Alvarado, I.E.I. N.° 268 Moisés Vera Calle, I.E.I. N.° 814, I.E. N.° 22674, I.E. N.° 22711, I.E.I. N.° 278 e I.E. N.° 22692.

En la provincia de Palpa, la medida alcanza a instituciones ubicadas en los distritos de Río Grande y Tibillo. En Río Grande se encuentran la I.E. N.° 22433, I.E. N.° 22432 / I.E.I. N.° 22432, I.E.I. N.° 156 e I.E. N.° 22434. En Tibillo figuran la I.E. N.° 22529 e I.E. Santa Ana N.° 22441.

En la provincia de Pisco, el adelanto del cierre comprende instituciones educativas ubicadas en los distritos de Huancano y Humay.

En Huancano se encuentran la I.E. N.° 22475, I.E. N.° 22448 Porsia Senisse de Arriola, I.E.I. N.° 198 Jesús de Nazaret, I.E. N.° 22600 Elia Arriola Meza / I.E.I. N.° 358, I.E. N.° 22559 Héroes del Cenepa, I.E. N.° 22530 San Antonio de Muralla, I.E. N.° 22449 Andrés Avelino Cáceres, I.E.I. N.° 202, I.E. N.° 22768, I.E. N.° 22513 y I.E. N.° 22500. En Humay están comprendidas la I.E. N.° 22450 e I.E.I. N.° 351.

A esta relación se incorporó la I.E. N.° 22533 “Antonia Moreno de Cáceres” de la UGEL Ica, que tendrá como fecha objetivo de culminación del periodo lectivo el 30 de noviembre de 2026 debido a las condiciones particulares en las que actualmente se brinda el servicio educativo.

La institución viene funcionando en 10 domos de plástico instalados por PRONIED, utilizados como ambientes de clase y que presentan condiciones de temperatura alta, situación que motivó su incorporación al grupo de colegios con cierre anticipado.

El director regional de Educación también informó que otras instituciones pueden ser incorporadas a este grupo debido a situaciones particulares de infraestructura o a las condiciones en las que vienen prestando el servicio educativo.

Clases serán garantizadas

La Dirección Regional de Educación precisó que el adelanto del cierre no significa que los estudiantes pierdan las horas lectivas previstas para el año escolar. La modificación se realizará mediante una recalendarización, trasladando una semana de gestión para después del 11 de diciembre, de modo que pueda ser utilizada para garantizar las horas de enseñanza.

La medida busca que el cambio de fecha responda a una estrategia preventiva y no implique dejar inconcluso el desarrollo académico programado para los estudiantes.

Asimismo, la directiva establece que cuando las condiciones comprometan la seguridad o salubridad de una institución educativa, se deberán adoptar inmediatamente las medidas de protección correspondientes y comunicar la situación a la UGEL. La suspensión o modificación temporal de la presencialidad deberá realizarse conforme a las disposiciones de la DRE Ica, las UGEL y la normativa vigente.

Para el resto de instituciones educativas de la región, la fecha objetivo de culminación del periodo lectivo será el 11 de diciembre de 2026, siempre que hayan cumplido con la calendarización establecida, los días, semanas y horas lectivas correspondientes y no mantengan recuperación pendiente.

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