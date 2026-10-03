La Dirección Regional de Educación de Ica aprobó nuevas disposiciones para prevenir y atender los posibles efectos asociados al Fenómeno El Niño 2026-2027, además de establecer una recalendarización diferenciada para la culminación del año escolar 2026 en las instituciones educativas de las cinco provincias de la región.

Adelantan el fin de año escolar

A través de la Directiva Regional N.° 13-2026-GORE-ICA/GRDS-DREI-DGP, se establecieron medidas orientadas a la prevención y reducción del riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación y continuidad del servicio educativo frente a lluvias y otros peligros asociados al Fenómeno El Niño durante el periodo 2026-2027.

Como parte de las modificaciones al calendario escolar, la semana comprendida entre el 12 y el 16 de octubre de 2026, que inicialmente había sido considerada como semana de gestión, será desarrollada como una semana lectiva efectiva con presencia de estudiantes. La medida forma parte de los ajustes adoptados por la autoridad educativa regional.

Asimismo, la culminación de las actividades lectivas será diferenciada de acuerdo con los grupos establecidos para las instituciones educativas. En el caso del Grupo 1, las clases con estudiantes culminarán hasta el 30 de noviembre de 2026, mientras que las instituciones comprendidas en el Grupo 2 concluirán sus actividades lectivas hasta el 11 de diciembre de 2026 (fin del año escolar).

Las nuevas disposiciones alcanzan a las UGEL de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca. Estas instancias, junto con las instituciones educativas de sus respectivas jurisdicciones, deberán implementar las acciones necesarias para cumplir con la directiva y garantizar la continuidad del servicio educativo.

La medida se adopta en el marco de las acciones regionales de preparación ante los escenarios asociados al Fenómeno El Niño 2026-2027.

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