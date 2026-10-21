La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Pisco dispuso que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Juan Enrique Mendoza Uribe, gobernador regional electo de Ica, por la presunta comisión del delito de violación sexual de menor de edad. La decisión ordena el archivo definitivo de los actuados, una vez que la disposición quede consentida o ejecutoriada, según el documento fiscal difundido por el propio Mendoza.

Caso archivado

El caso corresponde a la carpeta fiscal N.° 2403-2026, cuya investigación preliminar se inició el 18 de agosto de 2026 tras una denuncia presentada por el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de San Miguel. Las diligencias fiscales estuvieron orientadas a esclarecer los hechos denunciados e identificar al presunto agraviado, mencionado en la investigación como menor de edad.

Tras recibir la notificación, Mendoza difundió un pronunciamiento en el que cuestionó el origen de la investigación y sostuvo que esta habría tenido como finalidad perjudicar su candidatura durante la campaña electoral. “Terminaron con el invento: hoy me notificaron del archivo definitivo de la investigación iniciada para perjudicar mi candidatura. No procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria. Caso cerrado”, expresó el gobernador electo.

La parte resolutiva de la disposición fiscal señala expresamente: “declarar que no procede formalizar ni continuar con la investigación preparatoria” contra Mendoza por el presunto delito contemplado en el artículo 173 del Código Penal. No obstante, el archivo definitivo está condicionado a que la decisión quede consentida o ejecutoriada, por lo que ese requisito debe cumplirse para que la disposición adquiera firmeza.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO