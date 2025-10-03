En vísperas de la multitudinaria festividad en honor al Señor de Luren, la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica lideró una importante acción de control y prevención para garantizar la seguridad de miles de fieles.

Fachadas debilitadas

La acción preventiva, a cargo del fiscal adjunto provincial Julio César Salas Cruces, se realizó en el marco de una reunión convocada por la Hermandad Señor de Luren y consistió en una caminata de verificación a lo largo de las calles y avenidas que componen el recorrido procesional.

El objetivo de esta acción, es que el representante del Ministerio Público actúe dentro de sus facultades conforme al reglamento de las Fiscalías de Prevención del Delito, previniendo la comisión del delito de homicidio culposo y otros riesgos.

Durante el recorrido, se identificaron algunas observaciones, como el desprendimiento del cableado en algunos puntos, pistas con necesidad de recapeo, fachadas con infraestructura debilitada, arboles con falta de podas, entre otros.

El Ministerio Público exhortó a las autoridades competentes subsanar estas observaciones a la brevedad posible para evitar cualquier tipo de riesgo o accidente durante el recorrido procesional.

