Un forado que lleva más de una semana sin ser reparado representa un peligro para los conductores que circulan diariamente por el cruce de la prolongación Salaverry con la avenida León Arechua, en la provincia de Ica.

Peligro en la pista

El forado en la vía pone en riesgo principalmente a quienes se desplazan en motocicletas lineales, mototaxis y automóviles, debido a la posibilidad de que pierdan el control de sus vehículos al pasar por este punto.

Según lo reportado por transportistas de la zona, varios vehículos han caído en el forado, quedando algunas llantas atrapadas y ocasionando daños materiales y congestión vehicular, mientras intentan remolcar las unidades vehiculares.

Ante esta situación, los conductores exhortan a las autoridades competentes a intervenir de manera urgente y ejecutar los trabajos de reparación correspondientes, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad vial.

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