Un camión quedó atrapado la mañana de este 5 de octubre luego de que una de sus llantas cayera en un profundo forado ubicado en la intersección de la avenida León Arechua con la prolongación Salaverry, en la provincia de Ica.

Peligro en la zona

El incidente fue reportado por transeúntes y transportistas, quienes expresaron su preocupación por las condiciones de la vía y el riesgo que representa el forado para quienes circulan diariamente por este sector.

Según los reportes, la llanta del camión cayó directamente en el forado, dejando la unidad atrapada y generando dificultades para continuar su recorrido. Los mismos conductores tuvieron que empujar el camión para que puedan liberar la vía.

Este no sería el primer incidente registrado en el lugar. El domingo 4 de octubre, otro vehículo también quedó atascado en el mismo forado y habría sufrido daños materiales.

La reiteración de estos accidentes viene generando indignación entre los vecinos y usuarios de la vía, quienes demandan una intervención para solucionar el problema y evitar que más vehículos terminen afectados.

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