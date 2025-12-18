Con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental en la población, la Municipalidad Distrital de Salas, a través de la Subgerencia de Gestión Ambiental, realizó la juramentación de los Promotores Ambientales Juveniles y Comunitarios, un grupo de jóvenes y vecinos comprometidos en impulsar buenas prácticas y educación ambiental en el distrito.

Distrito más limpio

Estos promotores tendrán la misión de llevar el mensaje de cuidado del medio ambiente a toda la comunidad, enfocándose en tres áreas clave: Educación y difusión: Sensibilizar a la población sobre la importancia de proteger el entorno natural. Las 5R en acción: Promover la filosofía de Rechazar, Reducir, Reusar, Reciclar y Recuperar para una gestión de residuos más responsable. Liderazgo comunitario: Inspirar a vecinos, escuelas y negocios a adoptar hábitos sostenibles en su vida diaria.

La municipalidad destacó que la participación activa de estos promotores es fundamental para construir un distrito más limpio, saludable y resiliente frente a los desafíos ambientales, reconociendo su dedicación como motor del cambio en Salas Guadalupe.

VIDEO RECOMENDADO