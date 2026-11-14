Con el objetivo de fortalecer las acciones de protección y respuesta oportuna frente a situaciones de violencia, ayer por la mañana se desarrolló en el auditorio municipal la ceremonia de suscripción del Acta de compromiso Interinstitucional para la implementación del servicio judicial de alerta “Botón de pánico” en el distrito de Salas.

Suscripción del acta

La actividad contó con la participación del alcalde distrital Javier Fernández Matta, el Dr. Eulogio Francisco Cáceres Monzón, presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica; y la Tnte. PNP Yessenia Mariel Cóndor Gómez, jefa de la Comisaría del distrito de Salas, quienes participaron en la suscripción del acta de compromiso interinstitucional.

Mediante este compromiso, las instituciones involucradas unen esfuerzos y coordinan acciones para impulsar la implementación del servicio judicial de alerta “Botón de Pánico”, una herramienta tecnológica orientada a brindar protección y facilitar una respuesta oportuna ante situaciones de riesgo para las personas que cuentan con medidas de protección.

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