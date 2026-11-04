El Poder Judicial implementará el botón de pánico como una herramienta de protección para las víctimas de violencia familiar en la región Ica.

Seguridad para víctimas

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ica, doctor Eulogio Francisco Cáceres Monzón, explicó que este mecanismo permitirá que, en los casos de mayor gravedad, los jueces ordenen su instalación en el celular de las víctimas para alertar inmediatamente a la Policía Nacional y al serenazgo ante una situación de peligro.

El dispositivo estará conectado con ambas instituciones y contará con un sistema de geolocalización GPS que permitirá conocer la ubicación de la persona que active la alerta.

“Es una gran herramienta tecnológica que va a permitir que, en los casos de violencia familiar, los jueces ordenen que ese botón de pánico se instale en el celular de cada víctima. Al presionarlo, la Policía Nacional y el serenazgo tomarán conocimiento en el acto y podrán ubicar a la persona mediante el GPS”, explicó Cáceres Monzón.

Asimismo, el titular de la Corte Superior de Justicia indicó que antes de su implementación se realizarán capacitaciones dirigidas a jueces, personal judicial, efectivos policiales y agentes de serenazgo, con la finalidad de garantizar una respuesta oportuna.

“Antes de que los jueces ordenen, mediante resoluciones, la instalación del botón en el celular de la víctima, se va a realizar una capacitación a todos los operadores de justicia. La respuesta es lo importante”, manifestó.

Finalmente, Cáceres Monzón reconoció que la violencia familiar representa un problema de gran magnitud en la región y que las cifras de estos casos son elevadas.

“Es un flagelo nacional que data desde hace muchísimos años. El Poder Judicial viene implementando mecanismos de atención oportuna para evitar casos trágicos en los que, por falta de atención, se han producido muertes muy tristes”, declaró. También reconoció el incremento de casos de feminicidio.

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