El Jurado Electoral Especial (JEE) entregó sus credenciales a las autoridades municipales electas para el periodo 2027-2030 de los 12 distritos de la provincia de Trujillo. Con esto, los nuevos alcaldes y regidores quedaron aptos para asumir los retos que la población les exige con urgencia: seguridad ciudadana, limpieza pública y prevención frente al fenómeno El Niño.

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Mensaje

Durante la ceremonia, la presidenta del JEE Trujillo, Tiana Otiniano López, instó a las autoridades ediles a cumplir sus propuestas de campaña.

“La confianza que la ciudadanía ha depositado en cada uno de ustedes tiene que verse plasmada a lo largo de los años de su gestión. Uno de los flagelos que tenemos en nuestra ciudad y región es la inseguridad. No es función solo de una institución, sino, evidentemente, esto constituye una función interinstitucional, pero la población ha confiado en ustedes, autoridades electas, para darle también, de algún modo, un poco de paz, un poco de calma a nuestra ciudad”, dijo durante su mensaje de apertura.

La magistrada también recordó que los alcaldes y regidores deberán asumir sus cargos el primer día hábil de 2027; es decir el 2 de enero.

“Esa expectativa que tiene la población de progreso, de desarrollo, bienestar, se va a lograr evidenciar cuando se cumplan a cabalidad las funciones que tiene cada uno de ustedes en diferentes roles que les toque desempeñar”, acotó Tiana Otiniano.

Compromiso

El primer concejo edil en ser reconocido oficialmente fue el de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Acá se le entregaron las credenciales al alcalde Roy Arbaiza Corcuera y a sus 15 regidores.

El nuevo burgomaestre aseguró que ya cuenta con su equipo de funcionarios y está listo para asumir las riendas de la comuna.

Sobre las obras a priorizar, indicó que ha sostenido reuniones con vecinos para conocer sus necesidades.

“El plan de trabajo es recuperar a Trujillo. Ustedes mismos son trujillanos, ustedes mismos tienen que darme las respuestas. Ustedes tienen que decirme qué necesitan para yo poder dar la solución. Hay bastantes obras por hacer. Lo principal, no hay luz en algunas vías, hay pistas que todavía no se han tocado para nada y son necesarias, hay veredas que están destrozadas, hay parques, hay muchas cositas”, aseguró.

Arbaiza, asimismo, anunció que auditará la gestión de Mario Reyna y, de hallar anomalías, se harán las denuncias correspondientes.

La nueva alcaldesa de La Esperanza, Cristhy Robles Arqueros, también recibió su credencial. En sus primeras declaraciones aseguró que su gestión estará enfocada en tres puntos: seguridad ciudadana, fenómeno El Niño y limpieza pública.

La burgomaestre de El Porvenir para la gestión 2027-2030, Ana Vásquez Aguilar, reconoció que la gestión saliente ha descuidado el recojo de la basura, por lo que las calles de ese distrito están llenas de desperdicios. Ante esto, anunció que priorizará la limpieza pública.

Otro tema que preocupa es la llegada de El Niño. Por ello dijo que solicitó información sobre los trabajos que realiza la actual administración, con la finalidad de complementarlos.

Sobre posibles acciones legales contra la administración saliente, aseveró que esperará que termine el proceso de transferencia, el 31 de diciembre, para ver si se toman o no acciones.

El alcalde electo de Laredo, Agustín Llanos, por su parte, se comprometió a mejorar la seguridad en su distrito. Para ello planteó reuniones de coordinación con la Policía y las autoridades provinciales y regionales.

Otros puntos por mejorar son la limpieza pública, el ornato y la falta del servicio de agua potable. “Ahí nos vamos a enfocar. Buscamos solucionar estos problemas en los primeros 100 días”, acotó.

Hace historia

Alto Trujillo eligió a su primer alcalde el 4 de octubre último. Nover Cruz fue electo burgomaestre y ahora, tras recibir su credencial, aseguró que tiene una lista de proyectos que necesitan ser impulsados lo más pronto posible.

Entre los trabajos que se necesitan figuran el centro de salud de ese distrito y cerrar las brechas de servicio de agua y alcantarillado, ya que la población toma agua de cisternas que los abastecen.

También buscará invertir en seguridad ciudadana e impulsará mejoras en pistas y veredas.

Más autoridades

El Jurado también le entregó sus credenciales a los alcaldes electos de Huanchaco (Jordan Piminchumo), Florencia de Mora (Wilmer Becerra), Simbal (Hever Vargas), Poroto (Alan Mudarra), Moche (Ludwin Mendoza) y Salaverry (Flor Nunjar).

Junto a ellos, también fueron oficializados los nuevos regidores distritales.