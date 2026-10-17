Una intervención realizada la mañana de este viernes por la Municipalidad Provincial de Ica, con la participación de la Policía Nacional del Perú y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), permitió identificar cerca de 200 balones de gas, entre llenos y vacíos, en un predio del sector de San Joaquín Viejo. La diligencia se realizó tras las reiteradas quejas de los vecinos, quienes advirtieron sobre el peligro que representaría el almacenamiento de estos productos en una zona residencial.

Reclamo vecinal

El subgerente de Desarrollo Económico de la comuna, Lic. Jorge Angulo, informó que el terreno, de aproximadamente mil metros cuadrados, era utilizado parcialmente como taller multimarca, mientras que en la parte posterior se almacenaban balones de gas doméstico e industrial. Según precisó, el establecimiento no contaría con licencia de funcionamiento y la actividad relacionada con el gas carecería de las autorizaciones correspondientes. Ante estas irregularidades, las autoridades procedieron a clausurar el local.

“Nos encontramos con que de los 900 a 980 metros que tiene todo este terreno, aproximadamente unos 700 están ocupados por una actividad diferente, que tampoco tiene licencia de funcionamiento”, manifestó Angulo Olano. El funcionario precisó que, al ingresar por un pasadizo lateral, encontraron cerca de 200 balones de gas doméstico e industrial, cuya actividad no contaría con las autorizaciones correspondientes.

La presencia de estos productos generó preocupación por la cercanía del inmueble a viviendas y establecimientos que manejan materiales inflamables. Uno de los moradores advirtió que frente al predio funciona un grifo y alertó sobre las consecuencias que podría ocasionar una eventual emergencia. “Imagínese la detonación de un balón; no solamente hay uno, hay cientos de balones. Sería una catástrofe para todo el barrio”, expresó.

Por su parte, vecinos señalaron que los moradores habían presentado tres memoriales ante la municipalidad para solicitar una intervención. Según indicó, pese a anteriores clausuras, el establecimiento habría retomado sus actividades. “Nosotros lo hemos pedido tres veces. Lo cerraban, los mismos señores venían, lo volvían a abrir y volvían a llenar gas”, declaró.

Una representante vecinal también denunció que el llenado de balones se realizaría durante las mañanas y por las noches, y aseguró que los residentes cuentan con videos que mostrarían estos movimientos. Asimismo, expresó su preocupación por el estado de algunas estructuras colindantes y recordó que anteriormente se produjo un incendio en una vivienda cercana. Los moradores solicitaron que las autoridades mantengan la fiscalización para prevenir posibles emergencias.

Finalmente, Angulo Olano indicó que la situación administrativa del predio continuará bajo evaluación. Respecto al taller multimarca, señaló que se recomendó delimitar completamente sus instalaciones para evaluar su actividad de manera independiente. En tanto, las medidas relacionadas con el almacenamiento y la comercialización de gas deberán determinarse conforme a las competencias de Osinergmin.

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